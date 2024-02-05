此次亮相的兩檔國內貨幣市場基金，風險報酬等級都分類在RR1。不論是「兆豐美元貨幣市場基金」或「兆豐寶鑽貨幣市場基金」最大持有部位分別有68%、71%均配置於銀行定期存款。證券投資信託基金管理辦法，對貨幣市場基金有嚴格的運用規定，投資者可輕易查閱基金持有資產和表現。

兆豐投信董事長陳佩君指出，因具備高流動性，較股票及債券的風險低。機構投資人常以貨幣市場基金當作資金停泊的工具。其管理費低廉，更是備受大戶青睞的原因。不過，過去參與貨幣市場門檻較高，即便資產配置觀念已普及，一般人投資股票、債券後，可能還留有一筆現金，但卻較少有機會接觸這項投資工具。現在，客戶的閒錢，可透過好好證券平台申購或全支付「電支雞」買賣基金，讓普惠金融再現創新。

全支付總經理游金榮表示，過往想要投資基金，大多只能透過銀行扣款。如今，買基金不僅能以電子支付收付款項，從申請基金帳戶的身分確認及開通，全支付 APP提供一站式服務。

「電支雞」推出後，全支付聽見許多保守型用戶，不想冒太大風險，錢多半放銀行。常要去搶三個月或六個月的高利專案，以符合活動新資金的要求，而成為資金的「遊牧民族」，把錢從Ａ銀行再轉到Ｂ銀行。全支付為滿足客戶的需求，與好好證券推出更符合人性的現金管理工具。特別提醒用「電支雞」買貨幣市場基金，並不是做定存，所以不綁約、無到期日，沒有提前解約的損失或打折，有利客戶靈活應對生活的突發狀況。

好好證券總經理楊少銘說，自 2022年初開始，美國聯準會一共宣布升息11次，累積升息21碼（525bp），來到5.25%~5.50%，是 22年來最高的利率區間。2023年美元利率飆新高，加上民眾考量區域銀行發生倒閉事件，美國人已有約6兆美元現金，存放銀行之外的貨幣市場基金。

本波升息前，低利率歷經十多年，讓很多人忽略現金管理。投資人錢進貨幣市場基金，並不等同存款，買賣台灣投信基金賺錢，屬資本利得免課所得稅。電支雞任一營業日都可自由交易，只要持有基金，日日有收益。