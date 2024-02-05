臺南市長黃偉哲就任以來，將改善淹水作為施政重點，以總合治水觀念打造海綿城市，並促進水資源永續發展、追求與自然環境間的和諧與平衡為現代化水資源管理新理念，積極針對各區域排水進行整治，並針對本市水環境逐步推動「治水」、「淨水」、「親水」等三大策略。

治水

流經包含永康區、東區、仁德區及南區等區的重要排水—三爺溪，整治歷經多任市長及縣長，在近幾年進入主流治理，其工程經費逾47億元，由地方與中央攜手協力，於111年完成全線主流整治，累積整治超過10公里，大幅削減積淹水面積，近年已無發生淹水情形。

另外本市也持續投入雨水下水道及抽水站建置，自黃偉哲市長上任以來，投入逾30億元，建置近40公里雨水下水道，目前全市雨水下水道長度約742公里，實施率約78.6%；另亦投入近30億元新建14座抽水站，目前全市抽水站為總站數為62站，另有6站建置中，預期將可大幅改善淹水陳痾。

針對本市沿海地區，因其地勢低窪、海水漲潮及暴潮威脅，因地制宜採用「部落防護工法」，透過設置防洪閘門、二道防線-路堤或防洪牆、改善社區蒐集水路及提升抽水能力等多管齊下，自市長上任以來，針對部落防護已投入逾3.3億元，保護面積逾200公頃。

而臺南海岸線長度近70公里，北起為八掌溪口，南至二仁溪口，自市長上任後，投入近3.7億元，與中央機關合作，分工辦理人工養灘、海堤整建、沙洲復育、潟湖清淤及長期監測空拍調查，目前人工養灘長度已逾3,000公尺、海堤整建亦逾3,000公尺，復育沙洲面積約23.5公頃，疏濬潟湖淤砂40萬立方公尺，有效改善海岸侵蝕及海岸環境的效果。

麻工抽水站(圖/臺南市政府水利局提供)

淨水

針對污水處理，目前本市已推動7處污水系統，分別為安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康及安南等，公共污水下水道普及率截至113年1月底為28.2%，公共污水下水道接管戶數增加逾20萬戶，並搭配活用河廊改造策略，結合生態工程概念，辦理水質淨化場工程，目前本市計有13座水淨場，每日約可處理逾11萬噸污水。

同時考量未來極端氣候變遷及半導體產業快速成長之用水需求，市府持續推動再生水建設，投入建置永康、安平及仁德三座再生水廠，112年起每日可提供4.55萬噸，113年則將提升至每日6.3萬噸，期使一滴水可多次利用，穩定產業用水來源，達到水資源再生及永續循環經濟之目標。

安平再生水廠(圖/臺南市政府水利局提供)

親水

此外，市府也結合治水、淨水工法投入近12億來改善水質並營造親水河岸景觀，同時將竹溪河道拓寬增加河川通洪斷面，降低水患威脅，也串聯周邊體育園區，將藍帶水岸空間拓展為面狀、網狀的綠地開放空間，同時透過逕流分攤設計，降低竹溪的洪峰量及污染等負擔，重新賦予竹溪生命力，也還給市民朋友親近大自然的機會。

針對鹽水月津港，自市長上任以來已投入2.6億，針對景觀、文化、水質、水利、交通等推動改善措施，用「共生共榮，永續生態」的思維，打造整體計畫的整治方針，也整合周邊地區民生污水管線進行截流並設置淨水廠，並於岸邊設置親水步道及環狀自行車道，讓民眾可以親近水環境，另外也將鹽水古鎮的歷史元素與設計概念結合、整治現有水路及疏濬已淤積的古河道，重新為水域生態注入新能量。

(臺南市政府水利局廣告)