為減少水患，高雄市水利局積極落實出流管制審核及監督，圖為仁武產業園區及獅龍溪滯洪池，近國道10號。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

為減少土地開發利用行為而衍生的水患問題，高雄市水利局積極落實出流管制審核及監督，使有限土地達成兼顧商業開發及滯洪減災等多功能使用的目標。過去4年來已經核定計44件開發案場，包括鳳山區三井LaLaport購物中心、楠梓及仁武產業園區等，將設置36座滯洪池，滯洪量體合計66萬噸。

水利局16日說，自出流管制公告至今4年多來，高雄市已核定計44件開發案場，其中包括鳳山區三井LaLaport購物中心、楠梓及仁武產業園區、永安彌陀地區太陽光電廠、鳳山縣舊城遺跡歷史公園等，將設置36座滯洪池，其滯洪量體合計66萬噸。另加計水利局公辦的滯洪池25座包含近期即將完工的楠梓廣昌滯洪池，滯洪量498萬噸，全高雄市滯洪量體將可達564萬噸。

面對全球極端氣候，水利局積極落實出流管制審核，每年定期巡查開發單位是否依照核定內容辦理及妥善維管，確保出流管制設施可發揮應有的滯洪效果，作為新一代城市治洪良方，打造海綿城市，避免洪水在短時間積累成高峰，降低豪雨對民眾生命財產的危害。