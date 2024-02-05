為了避免繞路以及大增的運費，不少國家已經改變原有的原油採購模式，目前也簡單畫分為以大西洋盆地為中心，包括北海與地中海，還有另個貿易區域包含波斯灣、印度洋與東亞。

貿易商表示，在整個歐洲地區，部分煉油廠上個月已停止購買伊拉克巴斯拉（Basrah）等級的原油，轉而購買來自北海與南美洲蓋亞那的油料。亞洲對阿布達比Murban等級的原油需求大增，元月中旬現貨價大漲，相反地，從哈薩克輸入亞洲的原油數量則大幅下滑。

各項數據追蹤平台業者Kpler估算，元月從美國運送到亞洲的原油，較去年12月大減至少3分之1以上。Kpler認為，只要紅海航行不順暢，運費就降不下來，如何在航行安全與利潤最大化取得平衡很重要。

Kpler曾在元月30日出具一份統計報告，上個月通過蘇伊士運河的油輪船隻運輸量比11月大減23%。至於LPG船與LNG船的降幅更是驚人，分別暴減65%以及73%。

原油產品中，從印度和中東輸入歐洲的柴油和航空燃油，以及輸入亞洲的歐洲燃油和石油腦受到的影響最大。市場擔憂，從歐洲購買石油腦恐怕會變得更加不易，上周這種石化原料之一的亞洲售價，一度飆至近兩年來最高。

青年運動攻擊紅海的商船，運送成本大增下也影響到油價，煉油廠現在也儘量就地生產，減少物流運輸。Kpler指出，自去年12月中旬以來，從中東到西北歐的蘇伊士型（Suezmax）油輪運費已上漲近半。同時，倫敦布蘭特原油漲幅在6%左右。

原油貿易商指出，在元月的3周期間內，產量大增的美國運送到亞洲的成本，每桶上漲2美元以上。瑞銀認為，多元化是可行的，但代價可能會更高。除非能將多出的費用轉嫁給終端消費者，否則煉油廠的獲利就會被侵蝕。

彭博社表示，目前紅海的情勢應該不會長期改變全球的石油供應鏈，但短期又很難看到衝突會暫停。值得注意的是，上個月青年運動襲擊了一艘載有俄羅斯燃料的油輪。但這個葉門的武裝組織先前曾說過，不會攻擊俄羅斯與中國大陸的船隻。

前兩天的周末，青年運動誓言要對美英為首的空襲做出回應。因為這個有伊朗在背後當靠山的武裝團體，有幾10個基地遭到摧毀。同時，這也是從元月11日美英聯手空襲青年運動以來，最大規模的一次空襲行動。

英國能源諮詢顧問公司Surrey Clean Energy指出，目前的地緣政治不利於貿易活動，如果自己是燃料的買家，會非常小心謹慎。對於全球煉油廠來說，現在是一個艱辛難熬的時刻，尤其是對亞洲的煉油業者來說更是如此，需要更加靈活來經營業務才行。