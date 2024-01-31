韓國16強交手沙烏地阿拉伯Highlight。（影片來源：AFC Asian Cup YouTube頻道）

亞洲盃預賽走得跌跌撞撞的韓國，16強面對沙烏地阿拉伯上演精采逆轉秀，加上二號門將趙賢祐在PK大賽挺身而出，連續擋下沙烏地重錘，幫助韓國以1比1（PK大戰4比2）勝出，持續朝著64年來隊史首座亞洲盃冠軍邁進。

身為亞洲強權的「太極虎」韓國，小組賽最終戰以3比3戰平馬來西亞，只以分組第2晉級淘汰賽而飽受批評，16強迎戰西亞雄獅沙烏地阿拉伯，韓國延續頹勢，上半場沙烏地接連3次頭錘攻門，展現兇猛氣勢，不過全都無功而返，下半場剛開始，沙烏地辛勤付出終於獲得回報，替補出賽33秒的拉迪夫（Abdullah Radif）接獲隊友妙傳，替沙烏地首開紀錄。

悶了一整場的韓國，補時階段靠著在世界盃爆紅的帥哥中鋒曹圭成，成功帶隊把比賽拖進延長賽，歷經120分鐘艱辛戰鬥，分數還是維持1比1，雙方只能藉由PK大戰決定勝負，兩隊前2點穩穩命中，接下來韓國門將趙賢祐發威，接連在3、4點將球撲出，黃喜燦踢進致勝一擊，率領韓國在驚滔駭浪中逆轉沙烏地，闖進亞洲盃8強。

韓國主力門將金承奎在訓練中受傷，趙賢祐意外成為大英雄，他表示因為心裡始終秉持著信念，才得以在決勝時刻守下球們，「教練告訴我們要相信球隊，在場上全力以赴，對我們來說這才是真正回報。」