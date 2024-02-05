祈錦鈅（左）親吻老公秀恩愛。（紅心字會提供）

祈錦鈅夫婦陪伴長者圍爐。（紅心字會提供）

祈錦鈅有「G奶子瑜」封號。（紅心字會提供）

「G奶子瑜」祈錦鈅產後首度現身，今（5日）與老公一同擔任紅心字會「公益大使」陪伴長輩圍爐。去年5月閃婚、11月產女的她害羞透露，產後一個月就跟老公「開機」，固定每周做2、3次功課，她老公則不好意思笑說，實在抵抗不了誘惑，「都是我主動，男生一定要主動的吧。」至於二胎計畫？祈錦鈅表示目前還沒打算，因此都有確實避孕。

祈錦鈅透露，她懷孕時從原本的43公斤胖到63公斤，好在積極運動，才在17天內快速鏟肉，目前還有5公斤要努力。在加拿大生產的她，稱讚當地衛教除了崇尚自然，也會教育產婦鍛鍊肌肉、讓身體成熟，她笑言她產完的第一句話就是要老公幫她拿平板，「我一生完就不痛了，月子期間還有拿冰棒吃」。

她坦言，產前、產後因為賀爾蒙的關係，情緒起伏大，懷疑自己患有憂鬱症，「我真的覺得有一點點憂鬱，我會一直哭， 哭完後又很焦慮的一直規劃未來，一直在做一件事情，就怕產後會什麼都做不了，一直抱持著『明天是我最後一天』的念頭」。

她稱讚喜歡小孩的老公在她產後幫忙許多，總是無止盡的陪伴小孩，「他有點傻，但好處是我心情不好的時候，他不會跟我計較也不會跟我吵，他本來家事都完全不會，連摺衣服、燙青菜都要上網查」。

她今年農曆年將第一次跟老公回婆家過年，坦言很緊張要面對婆家的大家族，對於她過去的負面新聞，婆婆相當開明，總是無條件幫她說話：「我婆婆說有啥負面新聞？她就是我媳婦啊，在我面前好就好，其他關我什麼事？」

祈錦鈅將於年後推出寫真EP，挑戰要讓大家噴鼻血的大尺度，「以前會怕東怕西的，有點排斥性感的東西，怕大家因為性感而忽略了我的能力，但懷孕期間突然看開了，想把自己美好的時刻紀錄下來」，她也說，自從恢復身材後，覺得性感也是一種能力，所以接下來一定會火力全開。