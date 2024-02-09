警方至新店區拘捕蔡姓犯嫌到案，起獲作案工具油壓剪、電纜線剪及毒品吸食器等贓、證物。（圖／警方提供）

台北市內湖區一處新建工地，日前發生竊盜案，一處新建工地囤放在地下室內之電纜線，遭不明人士破壞門鎖後入內竊取，電纜線失竊，工地程姓負責人發現後報案，警方調閱監視器後鎖定犯嫌，將犯嫌逮捕到案依法送辦。

警方表示，警方獲報後成立專案小組，立即調閱工地周圍監視器畫面，發現竊嫌利用深夜時分，翻越工地圍牆，再持器械破壞倉庫鎖鏈入侵行竊得手後徒步離去，經擴大調閱沿途監視器，確認竊嫌使用之涉案車輛車號，利用大數據資料庫分析，迅速鎖定犯嫌身分，於1月中旬持士林地檢、地院核發之拘票、搜索票，至新店區拘捕蔡姓犯嫌到案，起獲作案工具油壓剪、電纜線剪及毒品吸食器等贓、證物，詢後依竊盜及違反毒品危害防制條例罪，移請士林地檢、台北地檢署偵辦。

內湖分局呼籲，工地業者應提升自我防竊意識，避免遭宵小趁隙有機可乘，將持續擴大追查銷贓管道，檢肅竊盜集團，維護民眾財產安全。

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