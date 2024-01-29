刑事局中打破獲跨境運送毒包裹案，逮捕在台負責接收、轉運的馬姓男子（右）及蘇姓男子（左）。（警方提供／王煌忠台中傳真）

境外販毒集團將市值3600萬元K他命毒品，夾藏在電纜線內，以包裹方式從法國寄送來台，仍遭海關查獲，並通報刑事局中打循線逮捕3名嫌犯。（警方提供／王煌忠台中傳真）

境外販毒集團利用電纜線夾藏市值3600萬元K他命，以包裹方式從法國寄送來台，並花費70萬元，指示馬姓、蘇姓、簡姓男子負責接收，再將毒品交付在台販毒集團，其中簡男為了賺取10萬元，藉酒壯膽駕車前往取貨，遭埋伏刑事局中打幹員當場逮捕，在附近把風的馬、蘇也遭逮，3人訊後依毒品罪移送，法官裁定收押，簡男另因酒駕，不但車輛遭查扣，還要面臨巨額罰款，驗證「賠了夫人又折兵」。

刑事局中打去年9月接獲關務署台中關通報，查驗3件從法國寄來的電纜線包裹內，發現夾藏18.3公斤K他命，市值超過3600萬元，立即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官吳昇峰指揮偵辦。

檢警追查發現，包裹寄件人、收件人及聯絡方式等資訊，因此不動聲色讓該3件包裹出關，經由郵務車運送到西屯區指定大樓管理室，警方均全程監控，經守株待兔長達6天，見47歲簡姓男子駕車抵達取貨時，將其壓制逮捕，並在附近抓到把風的36歲馬姓、34歲蘇姓男子，過程中警方發現簡男渾身酒味，酒測值0.21毫克，雖未達公共危險罪，仍依違反《道路交通管理處罰條例》當場扣車，並送交裁罰。

馬男供稱，境外販毒集團以60萬元代價，委託他負責該批毒品抵台後的接貨，並將給在台販毒集團，馬男再以7萬元委請蘇男出面領貨，因兩人認為風險太大，境外販毒集團又以10萬元，唆使南投縣簡姓男子負責出面取貨，不料仍遭警方一舉成擒。

警方訊後將3人依違反《毒品防治危害條例》移送台中地檢署偵辦，法官裁定收押。

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