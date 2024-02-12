華人農曆年節期間遠征瑞典赫爾辛堡的中華拔河隊，在台北時間大年初三（12日）再度帶回佳績，在2024世界室內拔河錦標賽女子組540公斤、男子組560公斤及男女混合組580公斤，都各再獲得銀牌。
本屆世界室內拔河錦標賽於瑞典赫爾辛堡當地時間2月8日到2月11日進行，前2日賽程為俱樂部為主的公開賽，後2天則是國家隊出賽的正式錦標賽，錦標賽中華隊在U23混合560公斤金牌戰取勝烏克蘭，接著女子500公斤級金牌戰技壓中國大陸，男子600公斤金牌戰再力勝巴斯克自治區，單日進帳3金，其中女子500公斤完成3連霸，也是隊史第4金，男子600公斤級則是首次摘金。
最後一天賽程，中華隊在女子540公斤挑戰衛冕，可惜決賽不敵大陸對屈居銀牌，未能繼2018、2020奪金後延續金牌霸業；男子560公斤決賽對決荷蘭隊，也是銀牌作收，荷蘭隊則完成2連霸；男女混合580公斤決賽對壘位在西班牙中北部的巴斯克自治區，同樣「銀恨」，巴斯克自治區也是2連冠到手。
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