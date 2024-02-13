日股延續漲勢，日經指數13日盤中大漲逾900點，逼近38,000點，創34年新高，盤中高點距歷史高點1989年的38,957.44點僅約1,095點，幅度不到3％，日股2月伺機而動，隨時有機會創新史上高點，後續帶動行情可期，國內日股基金也蓄勢待發。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，日經225指數單日一度上漲近千點，再次衝上新高。近期日本央行（BoJ）副行長中曾宏表示，即使結束負利率政策也不會快速升息，寬鬆立場成為日股助力，加上美股於近日也創下新高，半導體產業表現亮眼，帶動日股半導體表現，以元大龍頭企業基金為例，第一大持股東京威力科創單日上漲逾13％。

元大團隊進一步表示，日股長期利多來自於東京證交所公司治理改革推動效應見彰受外資青睞，內政上的NISA推展吸引內資，再加上弱勢日圓，讓日本經濟重心的製造業領銜復興，預期2024財年日本半導體、機械、及消費業的成長力道優於去年，銀行業則可望受惠貨幣政策正常化，存放款利差擴大，提升獲利表現，日股表現仍長期利多可期待。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，在東京證券交易所推動下，市場或將轉向一個新的、且更能持續的通膨模式，並更得以持續改善公司治理；尤其是海外投資人在這樣的市場背景下進場，使得股價淨值比（P／B ratio）得以從1.2倍重新評價至 1.5倍，預料仍會出現更多類似的成長性。