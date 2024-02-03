中低階智慧型手機需求強勁，宏捷科1月合併營收再創25個月來單月新高，宏捷科表示，客戶庫存調整已經告一段落、且近期三星Galaxy S24 AI手機熱賣，更早之前包括中國的小米、VIVO等中國手機品牌積極導入AI功能、造成市場搶購熱潮，可見新一代AI手機各品牌的爭相上市應該可望帶動一波新的AI換機潮。
宏捷科表示，折疊手機的盛行及AI導入手機應用，加上原本高度成長的新興市場需求強勁，終端客戶積極備庫存外，新產品的開發亦持續增加，讓1月營收表現亮眼，對第1季營運樂觀期待。
宏捷科(8086)1月合併營收達4.2億元，月增8.1%、年增254%，為110年11月以來單月新高，由於訂單強勁，宏捷科春節產線不停擺，持續加班趕工出貨，宏捷科預估，第1季合併營收有機會比去年第4季好。
中低階智慧型手機需求強勁，宏捷科1月合併營收再創25個月來單月新高，宏捷科表示，客戶庫存調整已經告一段落、且近期三星Galaxy S24 AI手機熱賣，更早之前包括中國的小米、VIVO等中國手機品牌積極導入AI功能、造成市場搶購熱潮，可見新一代AI手機各品牌的爭相上市應該可望帶動一波新的AI換機潮。
宏捷科表示，折疊手機的盛行及AI導入手機應用，加上原本高度成長的新興市場需求強勁，終端客戶積極備庫存外，新產品的開發亦持續增加，讓1月營收表現亮眼，對第1季營運樂觀期待。
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