莎莎（左起）、庹宗華、郭泓志、張立東、姚元浩、吳映潔、浩子。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中3》最新一集前往南投為全校師生準備營養午餐，當郭泓志、姚元浩、莎莎、張立東、浩子、鬼鬼吳映潔認真準備時，小幫手人未到聲先到，大喊「你們在幹什麼東西？」一聽到這熟悉的聲音，眾人都以為是庹宗康回歸，紛紛停下手邊工作衝出去看，沒想到卻是一個陌生的身影。

吳映潔發現不是庹宗康後，一度往回跑，畫面十分搞笑，張立東還驚訝說：「怎麼康哥長不一樣？」揭秘小幫手是庹宗康的哥哥庹宗華，加入夥伴們的移動任務。

本次，由吳映潔負責熬煮湯底，姚元浩不時提醒：「雞骨要丟下去煮湯。」只見吳映潔忙著攪拌，彷彿沒有聽到，不到1秒的時間，姚元浩又突然下達指令，讓吳映潔秒拒絕：「我不要！」姚元浩不放棄的再提醒：「那個雞骨妳沒有直接燙過水？」吳映潔又再次說：「我當然有燙啊！所以我才不想放生的下去。」兩人因為備菜想法不同發生激烈衝突，姚元浩想再次導正作法，吳映潔耐住性子回說：「 I know！ I know！」

為了準備全校師生的營養午餐，郭泓志挑戰尺寸超大的炮爐炒青菜，但由於爐子太大、火也大，姚元浩一試菜直接評論太油、炸雞也焦了，每項餐點都沒過關。