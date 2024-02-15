在萬物齊漲的聲浪中，有業者反向操作拚業績，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐飲品牌「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」2月20日起攜手美國肉類出口協會推出「怎麼降啦！」優惠活動，人氣餐點全面降價，像是火烤德州牛排6盎司每份500元，堪稱史上最低價。

若想吃得更飽足，火烤德州牛排8盎司用700元就能吃的到，肋眼牛排12盎司祭出1249元，平均降幅3成，還附一道新鮮配菜；而針對在飲食控制、喜愛蔬食的賓客，則有599元的6盎司的沙朗牛排沙拉，加價200元可升級為菲力牛排。

開展餐飲集團董事長邱泰翰表示：「『怎麼降啦！』是台灣人生活中常說的一句話，Texas Roadhouse德州鮮切牛排的『怎麼降啦！』希望帶給消費者更多驚喜，原來健康、美味的美國牛排，不用花大錢也吃的到，這麼好，怎麼降啦！」

此外，姓名中有「ㄐㄧㄤ」發音或英文名字為「John」的消費者也有好康，活動期間到店用餐，消費滿3000元，其中包含點購1道以上的活動主餐，出示證明現場再贈送德州火烤牛排8盎司1份（不含配菜）。