展望第一季，力旺在授權金方面，強勁的授權需求會帶動授權金持續成長動能。至於權利金方面，預期第一季權利金受單一客戶製程轉換到更先進製程，短暫影響權利金收入，營收會較去年第四季小幅下滑，但會較去年同期成長雙位數以上。力旺預估，隨著新製程及應用進入量產，今年營收動能會逐季增強。

力旺在第一季新IP技術及業務發展上，就特殊製程(如HV、CIS、BCD、embedded flash及emerging memory)來看，力旺將持續往更先進製程開發，第一季會有更多fab技術授權案，RRAM也持續導入更多晶片客戶，未來都會帶動更多的應用及每片權利金的成長。先進製程部分，去年第四季成功完成美國晶圓廠3奈米的授權，以後也會一起開發更先進製程。PUF security成功導入美國Data Center晶片大廠相關應用，有多個3/4/5奈米合作案正在進行。

力旺今日股價重挫，摔下5日均線，留下長黑K棒，呈現漲多後的回檔修正。惟就產業面來看，矽智財整體前景依舊看好，加上先進高階製程持續入列，以及與台積電(2330)的緊密合作，力旺長線營運仍大有可為。

信驊2023年全年合併營收31.30億元、年減少39.9％，造成營收年減主要是因大型CSP業者縮減傳統伺服器資本支出衝擊所致。展望2024年，信驊逐步跨入AI伺服器應用，加上英特爾新伺服器平台推出，今年營運表現力拚不淡。