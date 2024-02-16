生成式AI在過去一年引爆各產業搶進熱潮，品牌廠宏碁對這一波AI趨勢帶動的產業發展後市亦樂觀以對，董事長暨執行長陳俊聖亦喊出今年在PC／顯示器核心事業與集團旗下新事業，聚篩焦AI PC和生成式AI應用為重點。其中，IPO老虎隊之一的宏碁智醫（6857），正積極串連醫護周邊生態圈夥伴，利用生成式AI（GenAI）應用推出整合解決方案服務。

甫於去年11月下旬出任宏碁智醫董事長的連加恩，上任時適逢宏碁智醫與台中榮總合作的AI骨質密度異常篩檢軟體「VeriOsteo OP」智骨篩，取得衛福部食藥署核可，並為台灣首款具TFDA的胸腔X光篩檢骨質密度異常之智慧醫材。

連加恩為此拜訪了超過30家醫療院所，其中有意採用的單位達七成之多，但隨後也發現，針對篩檢出有風檢的潛在患者，醫療端並無法全數吸收、予以相關協助。

在短短不到三個月期間，連加恩積極串接宏碁智醫與其它22家台灣同業目前在AI醫療影像判讀的資源與量能，和醫療院所、相關照護產業鏈間的合作，透過生成式AI應用建置結合數位雙生的照護管理一條龍服務，期在今年能端出成果，並進一步朝預防醫學前景邁進，同時也協助醫療體系解決胃納量不足的困境。

宏碁智醫聚焦創新智慧醫材產品，營運動能亦因目前仍處於業務推廣階段，業績起伏不定。繼去年12月寫下單月營收新高後，今年1月續受惠專案執行，月營收年增近565％、達近0.47億元，站歷史單月次高。