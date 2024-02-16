行政院主計總處日前公布，受國際景氣及升息等影響，台灣2023年經濟成長率概估為1.4％，但資本市場展現強勁韌性，市場價量齊揚，除了上市櫃、興櫃日均成交值合計3619億元、年增18％外，證券期貨業盈餘998億元、年增達50％，整體市場交易活絡。

展望2024年，全球經濟環境雖充滿不確定性，但國際貨幣基金組織（IMF）指出，在通膨回落和經濟成長穩定情況下，發生經濟硬著陸的可能性已降低。而國內外主要機構均預測台灣今年經濟成長率將逾3％，復甦力道穩健，金融市場更是推動經濟轉型的重要動能。

集保結算所董事長林丙輝表示，透過創新金融的發展應用，讓全民共享經濟成長果實，促進普惠金融服務願景，是集保結算所長期努力目標。2024年將持續針對「創新普惠」、「智慧韌性」及「永續發展」等三大面向推動市場發展，並規劃各項具體推動項目。

首先，集保將持續加強核心業務數位轉型，滿足市場數位需求，提供多元便捷的創新金融服務，包括推動eSMART數位帳簿劃撥撥作業平台全面轉換，開發股票市場結算交割及存券匯撥等帳簿劃撥作業功能。

同時，集保規劃提供ETF收益分配電子通知服務、優化投資人數位體驗，持續推動境內基金集中清算平台、並規劃投信直客申贖款項的集中收付系統，另外提供投資人申請轉換集保e手掌握App更多元便利管道，彰顯普惠金融新價值。

其次，集保深化AI創新應用，導入生成式AI工具賦能同仁及優化參加人應用場景，並打造開放金融資料分享平台，提供各項視覺化數據服務協助提升監理效能，及辦理新機房資訊基礎環境建置作業，強化維運安全及資訊安全監控中心（SOC）功能，增進資安防護能量。

最後，集保將建置金融業碳排放申報平台，提供申報管道及協助監理功能，另提供機構投資人數位化產製盡職治理報告書服務，增進ESG資訊揭露品質，實踐責任投資。此外，也積極實現綠色淨零轉型，訂定2030年前達成範疇一、二淨零排放目標，推升永續金融。

集保結算所表示，將持續深化「創新」、「韌性」、「普惠」及「永續」4大願景，以跨界開放的嶄新作為，持續升級和擴展服務及體驗，深植互利共生的企業文化，並擴大AI創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設，厚實營運韌性、因應市場變革。