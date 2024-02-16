根據衛生福利部2019年調查，女性因結婚、生育、家務等因素退出勞動市場者，平均花6年1個月才會重返職場，教育程度愈低者愈長，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心最近協助一名36歲國中學歷的家庭主婦朱女士找到米粉工廠工作，距離婚前她在針車廠的工作已7年。

朱女士國中畢業後即踏入職場，從事針車工作10多年，結婚生子退出職場，起先也難以適應，小孩子出生後，她開始習慣於全職家庭照顧者角色。

朱女士的2個小孩將分別進入幼兒園小班、小一，在經濟、生活成就感多方考量下想重新找工作，不過她不想再從事針車業，但限於僅有國中學歷，幾次面試都無下文，後來嘗試求助虎尾就業中心，去年12月找到米粉工廠的工作。

虎尾就業中心表示，朱女士目前在雲林縣一家老米粉工廠做米粉整型、包裝工作。

根據衛福部2019年8月所做的「15-64歲婦女生活狀況調查」及行政院主計處2016年「婦女婚育與就業調查報告」顯示，女性因結婚離職平均約6年1個月（72.9個月）才會重返職場，國中及以下程度者為88.1個月，高中職程度者為76.2個月，大專以上程度者45.1個月。

虎尾就業中心主任張春美表示，沒有高學歷、因家庭照顧因素退出職場的婦女不少，勞動署為協助婦女順利重返職場，提供「職場學習及再適應計畫」，並以「僱用獎助措施」提高雇主雇用意願。

張春美說，「婦女再就業計畫」提供3萬元再就業獎勵金則鼓勵婦女穩定回歸職場，請想要二度就業的媽媽們勇敢踏入各地就業中心，就可受到包套職場復歸服務。

「婦女再就業計畫」提供2項獎勵，一是自主訓練獎勵最高3萬元；二是再就業獎勵，經公立就業服務機構推介就業，全時工作且連續受雇90日以上發給3萬元。