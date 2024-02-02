勞動部積極推動「職務再設計」透過就業輔具、工作流程改善等方式，打造友善職場環境。位在新竹的泓格科技股份有限公司為減輕中高齡員工們工作上的負擔，經由桃竹苗分署輔導運用「中高齡者職務再設計」計畫，保障中高齡員工能夠持續穩定工作，安心續留職場。

泓格公司內約有2成的中高齡員工，因為不同的工作屬性，需要處理行政、搬運、爬高取料等業務，對於眼力、體耐力較為弱化的中高齡者形成負擔。其中倉管課的陳俊達每天平均處理100包15至20公斤的原料袋，長時間搬運導致腰背和手腕疼痛，經桃分署進場提供輔導建議，引進台車曲臂型真空搬運機，減輕陳先生的身體負擔，也提高工作效率。

撿料課的徐梅英負責撿貨並送到產線，藉由撿料車及暫存籃的搭配輔助，取代搬梯子爬高取料，紓緩了體能上的壓力。同為撿料課的楊美麗，負責電路板組裝與搬運，運用夾桌型檯燈放大鏡和油壓升降台車的交互應用，改善眼睛的不適和腰背的痠痛。

泓格公司10多名中高齡員工都表示，感謝桃竹苗分署職務再設計團隊的專業輔導，讓他們能減輕體力上的負荷，並提高工作品質。泓格公司表示，珍惜中高齡員工的豐富經驗與知識技能，是公司穩定成長的力量，透過計畫挹注，為中高齡員工創造更適性的工作環境，並提升了工作競爭力。

桃竹苗分署表示，中高齡勞工在缺工時代是企業不可或缺的勞動力，卻容易面臨體力、視力退化而提前退出職場。為此，勞動部積極推動「職務再設計」計畫，112年桃竹苗分署已協助425位中高齡及高齡員工，透過改善工作流程、工作環境及補助輔具等方式，提高其工作效能，同時延後退休年齡，緩解企業用人缺口，鼓勵桃竹苗轄區內企業可踴躍參與本計畫，共創友善中高齡勞工的工作環境。

除「職務再設計」計畫外，勞動部還提供各項針對中高齡者及高齡者就業促進計畫，歡迎有相關需求的民眾及企業可上「45＋就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw）查詢相關資訊，或洽詢桃竹苗區銀髮人才資源中心（電話： 03-558-3456）。