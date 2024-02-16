財政部修正112年全國賦稅收入統計，經納計部分遞延入帳稅款，112年12月賦稅收入修正為1685億元，較原初步統計增加243億元，其中營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修115億元、54億元及35億元。

修正後112年全年實徵淨額為3兆4562億元，年增加2083億元或6.4%；高出預算數3860億元(達成率達112.6%)，其中中央政府高出2934億元(達成率113.4%)，地方政府高出496億元。

113年1月全國賦稅收入初步統計，1月實徵淨額為2233億元，年增加466億元或26.3%，以營業稅增加132億元、證券交易稅增加122億元、關稅增加40億元較多。

營業稅(含金融業營業稅)1月實徵淨額1014億元，年增加132億元(+14.9%)，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，加以礦產品、電腦及其附屬單元等進口稅額增加。

證券交易稅方面，1月上市櫃股票平均每日成交值為3483億元(上年同月為2271億元)，且因農曆春節落點不同，交易日數較去年同月增加9日，致全月證交稅實徵淨額191億元，年增加122億元或1.8倍。

關稅1月實徵淨額130億元，較上年同月增加40億元(+44.3%)，主因小客車及動植物產品等進口稅額增加。