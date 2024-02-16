安馳表示，1月營收較上月成長，主要因為兩大代理產品線隨著半導體測試需求逐步回溫，業績表現優於上個月。ADI代理線係因半導體測試、軍用相關應用需求回穩，加上ADI代理線進行部分價格調整，推升1月業績表現較上月成長；AMD代理產品線部分，主要受半導體測試與工業產線工具機出貨量增加，而推動AMD業績成長。Qorvo代理線亦受惠United-SIC高壓元件在資料中心及伺服器的電源供應應用面增加，產品出貨量成長，貢獻1月營收成長。

安馳進一步表示，半導體產業需求逐漸復甦，公司除了持續進行產品組合優化，提升代理線高階整合方案完整度外，更持續拓展新代理線、開發新應用領域，提高各產品線整合綜效。ADI代理線持續切入5G通訊、電力電網及儲能與能源採集等應用市場，AMD代理線則積極擴展半導體測試、智慧醫療加速，5G測試儀器及B5G通訊模組等產品布局，以提升高階整合方案的完整度，強化產品線的市場布局，提高營收獲利貢獻。

安馳對今年整體展望持審慎樂觀態度，主要在於上半年仍存有庫存壓力，公司將審慎觀察產業及應用發展趨勢，持續優化產品組合，提升高階整合方案出貨量，並積極拓展新應用市場及新代理產品線，完善產品方案的整合度與技術含量，維持公司營運成長動能。