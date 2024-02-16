王品公布2024年1月自結合併營收18.31億元，月減8.18％、年減15.61％，仍創同期次高。其中，台灣事業群14.82億元，月減6.03％、年減10.8％，仍創同期次高。中國大陸事業群3.49億元，月減16.31％、年減達31.33％，為近11年同期低。

王品表示，台灣事業群1月有「肉次方」、「享鴨」、「夏慕尼」、「青花驕」及「和牛涮」5大品牌共誕生7家業績千萬大店，韓式燒肉新品牌「金咕」2023年底開幕後每日滿席，配合砂鍋粥新品牌「朝粥幫」試營運，均挹注1月營收持穩高檔。

此外，零售品牌「王品嚴選」冷凍年菜組合延續5年來的好口碑，開賣1個月即接近完銷，新商品「青花驕椒麻豬肉水餃」、「高湯大餛飩」系列上市後引起社群熱烈討論，餛飩系列更已賣到缺貨，成為1月營收動能之一。

王品1月台灣新展4家，將總店數推升至339家。展望後市，2月迎來春節連假與情人節旺季，家庭客在春節期間外出用餐意願高，帶動旗下「享鴨」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「青花驕」、「夏慕尼」等聚餐品牌來客熱絡。

王品統計，台灣事業群今年初一至初五來客數突破76萬人次，其中年初二「回娘家」集團門市需求爆量，帶動單日營收突破1億元大關、創下台灣餐飲業新紀錄，表現亮眼。合計春節7天連假營收達5.68億元、年增18.3％，可望帶動2月營收表現。

展望後市，法人指出，台灣餐飲逐步恢復疫前消費型態，王品透過展店擴增營運規模，可望維持成長趨勢。至於中國大陸因經濟疲弱影響消費意願，雖影響營收表現，但透過品牌及門市汰弱留強，有助整體營運持穩，集團首季旺季效益仍可期。