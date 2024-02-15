在營收動能復甦及獲選為MSCI全球小型指數成分股激勵下，弘塑今（15）日龍年開紅盤股價開高4.2％後放量走揚逾7％，午盤後在買盤敲進下亮燈攻頂，為去年7月底盤中觸及714元以來逾半年高價，終場以漲停價707元作收，則改寫新高紀錄。

弘塑以半導體濕製程設備及耗材為主力業務，近年陸續透過投資併購添鴻科技、佳霖科技、太引資訊，跨足化學配品、設備代理通路、工程資料分析等領域，提供客戶完整解決方案，客戶群則包括晶圓代工、封測一線大廠。

弘塑公布2024年1月自結合併營收3.2億元，較去年12月2.59億元成長達23.36％、較去年同期2.47億元成長達29.34％，自近4月低點顯著回升、為同期第三高。法人認為，主要受惠台積電CoWoS先進封裝設備進入陸續交機所帶動。

展望後市，台積電規畫CoWoS先進封裝產能今年將較去年倍增，法人看好弘塑首季營運續揚、表現淡季不淡，配合美系客戶擴增高頻寬記憶體（HBM）產能，相關機台設備將自第二季起拉貨，預期有望帶動營收逐季走揚，使全年營運重返成長軌道，有機會挑戰新高。