思科公布第二財季（截至去年12月底）營收年減6%，為127.9億美元，但優於市場預期的127.1億美元。淨利年減5%，為26.3億美元。經調整後每股盈餘0.87美元，優於市場預期為0.84美元。

執行長Charles Robbins在財報發布後的電話會議上表示，我們在電信和電纜服務業的客戶需求仍然疲軟。

分析師認為，由於網通業的客戶仍在限制支出，以去化過剩的網路設備庫存做為首要之務，所以對思科產品的需求仍將面臨壓力。

Third Bridge分析師Joe Brunetto表示，網路硬體庫存堆積的問題應該會在2024年下半年或2025年初解決。

為了提振營運，思科將把重心放在AI業務以及與輝達（Nvidia）的結盟。執行長Robbins表示，輝達已經同意採用思科的乙太網路技術。

思科預估第三財季經調整後每股盈餘介於0.84～0.86美元，營收介於121億～123億元，不及市場預期的每股盈餘0.92美元和營收131億美元。

思科將全年營收預測從介於538億～550億美元下修至介於515億～525億美元，並預估全年經調整後每股盈餘介於3.68～3.74美元，市場預期為營收542.6億美元、經調整後每股盈餘3.86美元。

思科宣布裁員5%。本月早些時候即有知情人士透露，為了專注於高成長領域，思科將進行裁員與重組。

繼去年的大裁員之後，今年美國科技業又掀起一波與AI興起有關的裁員潮，包含谷歌、亞馬遜、PayPal等公司都已宣布裁員計畫。根據Layoffs.fyi數據，2024年以來已有144家科技公司裁員，約34,560科技業員工因此失業。