大陸遼寧號航母正停泊在大連母港檢修，近日大陸網路流傳多張遼寧號甲板照片，上面有一架1架黑色的殲-35 隱形艦載戰機的實體原型機。退役少將栗正傑表示，遼寧號上頭有殲-35的可能性很高，殲-35不見得要電磁彈射，若是換裝渦扇-15或渦扇-10，動力很大，上滑降式的航空母艦，是絕對沒問題的。

栗正傑14日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，遼寧號上面有黑色殲-35的可能性很高。遼寧號為什麼回母港修了10個月，沒有出來？從出現的照片來看，遼寧號回母港大修，可能是將機庫或是底下的設施，改成可供殲-35起降的機庫或是作業平台或設施。

栗正傑接著表示，殲-35不見得要電磁彈射，才能夠起飛，電磁彈射適合螺旋槳飛機，因為加速沒那麼快，所以用彈的方式上去。還有小型的飛機，傳統蒸氣的彈射力量太大，飛機承受力量若不夠，飛機就會解體散掉，所以才要用電磁彈射。殲-35若是換裝渦扇-15或渦扇-10，動力很大，上這種滑降式航空母艦起降，是絕對沒問題的，可能要做一些改裝，例如改成可以容納殲-35的機庫。

栗正傑認為，模型機上艦，有可能是在測試，比如到時候飛機在甲板上要擺在什麼位置，所以可能性很高。