根據媒體報導，有網友曬出照片，有1架黑色的大陸殲-35 隱形艦載戰機的實體原型機，疑在「遼寧號」航母上。媒體人謝寒冰認為，很奇怪，因為雖有傳說殲-35要上航母，但通常是認為上福建號。

謝寒冰今(14日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，殲-35為何會出現在遼寧艦上，這很奇怪，因為照理來說，一直有傳說殲-35要上航母，但通常會認為是上福建號，因為福建號是電磁彈射， 殲-35會比較好上艦。

謝寒冰接著指出，過去大陸艦載機一直有個問題，就是因為艦載機很大，所以裝不多，再加上艦載機本身重，用滑跳起降，油和彈都不能裝太多，大大限制它的攻擊能力。如果能把輕型的殲-35上航空母艦，裝載量可以比較多， 戰力就會加強，殲-35本身也比較輕，航母所搭載的就相對變多。

謝寒冰表示，這些只是揣測，大陸還在陸續做測試，因為殲-35這個傳說已經講了10幾年，只能等待進一步確定的結果出現。 他認為，殲-35將來應該上航空母艦，只是會不會上遼寧艦，還要再觀察。