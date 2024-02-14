日前，易居研究院研究總監嚴躍進表示，北上廣相繼放鬆限購，說明2024年購房政策將進一步寬鬆，過去較嚴的政策都會予以鬆綁。當前各項政策都在支持合理的住房消費需求，尤其是大城市限購政策進一步放鬆，使得很多人有更好的機會買房。話題隨後登上熱搜。

紅星新聞報導，這一觀點，引發了眾多網友討論。有網友評論，「會不會今年不買，明年不買，後年會更有性價比」；還有網友出言譏諷，「建議專家多買幾套」。

對此，嚴躍進2月13日接受紅星新聞記者採訪表示，上述話題成為熱搜，說明老百姓依然很關心購房，房地產依然是一個熱點話題。「老百姓還是有買房需求的，它能成為一個熱點，說明大家關心，當然出現一些爭議，包括一些網友的調侃，這也是很正常，背後體現了大家希望房價能夠低一點的願望。」

談為何買房性價比更高 房價回調相比於過去泡沫減少

對於「今年買房性價比更高」的判斷，嚴躍進還做了進一步解釋。他表示，房價在2023年出現調整以後，總體上房價虛高的現象得到了遏制，所以買房方面的性價比有所提高，或者說買貴的可能性明顯減少。此外，各家開發商某種程度上也在積極推出一些好房源，包括很多房子提到「保交付」的概念，從這個角度看，當前選房的機會還比較多。

「之所以說今年買房性價比會高起來，因為相比過去兩年，房價已經出現了積極調整，房價的泡沫減少了。」嚴躍進提示，去年起到今年初，各級各地對於房地產市場出台了許許多多的政策，由於政策的傳導釋放需要時間，政策效能會被逐漸釋放，對於購房者而言，需要密切關注市場政策的新情況。

一線城市限購鬆綁 預判今年將成政策發力和效應釋放大年

今年春節前，作為樓市限購最嚴格的一線城市送出的「新春大禮包」，給房地產市場釋放了更為積極的信號。對此，嚴躍進認為，北上廣深四個一線城市限購鬆綁，這是一個非常大的信號，甚至比之前「認房不認貸」、「降首付」、「降利率」等的政策效果要更明顯。

「政策進一步去支持合理住房消費需求，一線城市針對房地產市場精准施策，正是釋放出這樣的信號。」嚴躍進說。

嚴躍進表示，除了剛需和改善型購房，如今房地產市場還存在一些新的機會，如高品質、度假類型的住宅。同時，房地產企業需要深入研究年輕人的購房需求，推出讓年輕人眼前一亮的產品，比如之前有開發商推出購房送新能源車車位，收穫了不錯的市場反饋。

展望龍年房地產市場的變化，嚴躍進認為，去年是房地產政策出台的大年，而今年將成為政策發力和效應釋放的大年。「希望龍騰虎躍的精氣神，今年能夠在房地產市場得到體現。」因此，如果今年樓市能夠築底回穩，應該按照一線、新一線、二三四五線城市的順序進行。

未來一線城市是不是還有更大力度的政策措施？嚴躍進表示，需要根據房地產市場的運行狀況，按照季度來研判。「如果今年樓市小陽春到來，市場穩步恢復，說明目前的政策力度達到預期。」

「對買房的性價比可能每個人理解都不一樣，但我們要意識到市場在不斷變化，不能想當然地認為怎麼樣，只有關注市場，提前去分析預判，無論最終買房還是不買房，你的決策會更加理性、更加精準。」嚴躍進說。