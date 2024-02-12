國內觀光旅遊因為高昂的住宿費，近來被民眾嫌棄，連假的訂房率頻頻下降，不過有人好奇國旅是否真的像大家說的一樣一文不值，甚至完全找不出一個優點，意外引起討論，結果許多人認為不會有溝通障礙，就是國旅很大的優勢。

鄉民「noname78531」昨（11）日在PTT八卦板表示，已經連續好幾天，網友都在臭罵國旅，但他很好奇國旅是否真的沒辦法說出一個優點，「一個就好，打給攏係逮丸狼啊！」

國旅的話題迅速引起討論，不少人認為語言不會有隔閡是一個很大的優點，說「不用擔心語言不通」、「溝通無障礙」、「語言有通，這很重要」、「語言溝通方便」、「語言相通真的是重點」。

其他人也紛紛喊「不用擔心錢帶不夠」、「省時間」、「不用過安檢啊」、「不用特別辦護照」、「吃飯不會遇到困擾」、「可以單日遊，回家睡省很多錢」、「其實除了房價，其他沒什麼大問題」、「很多地方的風景其實很漂亮」、「安全啊」、「不用擔心帶小孩老人移動太麻煩」。