台灣房價居高不下，民眾買房普遍「先求有，再求好」，用通勤時間換取房價，一位網友在PTT發文指出，他是首購族，想問桃園龜山區A7重劃區VS鶯歌通勤選哪個好？掀起兩派論戰。

原PO表示，他目前是首購族，上班地點在台北市信義區，預算大概買得起A7跟鶯歌的房子，他分析A7缺點是機捷轉乘捷運的步行路途不短，至於鶯歌搭火車到北車約30分鐘，但怕火車容易誤點，想問其他網友有沒有實際通勤經驗可以分享？

不少網友建議原PO選擇A7通勤，「A7房價還在噴，算是桃園站在前線的重劃區了，未來會越來越發達」、「A7大勝，就業機會多太多，就算沒就業也可以租給附近上班的」、「機捷優勢就是穩定，你每天幾點出門就是幾點到」；也有網友推薦鶯歌，「鶯歌車站附近便宜的房還有，A7已經沒便宜房了，機能也差」、「鶯歌跟A7都住過，鶯歌目前生活機能較A7完善」。

另有人推薦其他地點，「信義區不如買基隆或汐止」、「信義區的話，深坑那邊也不錯」、「紅樹林、竹圍通勤信義區比這兩個地方順多了」。