台中市消防局積極投注資源提升緊急救護成效，去年首創緊急救護線上醫療指導，並試辦專責救護隊「雙軌派遣」，讓緊急救護成功率與康復出院率，大幅提升，創下台中市歷史新高，中市消防局表示，數據突破與成長背後，是每一位救護人員的默默耕耘得來，未來將持續在緊急救護領域努力，讓台中成為更宜居的城市。

台中市消防局規劃為期3年「提升大台中緊急救護能量計畫」，包含辦理3期高級救護技術員（EMT-P）訓練、增購高階救護器材及建置救護訓練教室，大幅提升EMT-P在救護技術員中所佔比率，並開放EMT-P於緊急救護現場可使用高階救護器材執行高級救命術項目。

去年6月，台中也首創由醫療指導醫師組成的義消分隊，除可對需要線上醫療指導的緊急救護案件提供24小時醫療指導，若遇到特殊救護案件，如患者受困需要截肢或麻醉等醫療手段時，醫師更得以到現場協助救護人員將患者順利救出。

另外中市消防局還參照衛生福利部公告「急診五級檢傷分類基準」，首創「台中市政府消防局到院前五級檢傷基準」，進行緊急救護現場患者檢傷分級，以利統合到院前及到院後患者危急度情形描述，結合「到院前預通知功能」，取代無線電回報患者情形，在到院前就將患者訊息發送予後送醫院急診室及救災救護指揮中心，讓急診室針對患者症狀儘早準備相關急救措施。

去年12月1日，台中市消防局在原市區轄區，試辦專責救護隊「雙軌派遣」，將可能需要高級救命術的危急患者，透過救災救護指揮中心派遣員受理報案辨識，除派遣一般救護車，同時出動專責救護隊，由2名EMT-P出勤的救護車到場，分進合擊，對危急患者即時實施高級救命術，提升患者存活機率。

消防局統計，2023年緊急救護成功率與康復出院率，達到35.56％及7.95％，均較2022年32.87％及6.17％提升，也突破台中市歷史新高，未來將視消防人力狀況，擴展雙軌派遣模式到豐原及屯區等人口密集區域。