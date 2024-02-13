春節期間，大陸各地區車禍事件頻傳。而重慶市區內一台紅色越野車在撞車事故後，駕駛居然開始瘋狂逆行來回衝撞，並企圖逃離，引發現場眾怒。現場警察與民眾合力將肇事司機拽出車外，狠狠狂揍，肇事司機王男遭逮後竟哭著求饒喊救命，最終被警方刑事拘留，而影片也在網路流傳。

大陸重慶一名44歲王姓男子的離譜行經引發網友關注。影片顯示，肇事司機王某開著一輛雲南牌照的越野車在渝中區中華路逆行，一連衝撞好幾輛車，王男在闖禍後，不但沒有下車，還想落跑。

警方趕到後，王男依然不停車不下車，瘋狂來回衝撞。警察、圍觀群眾，以及被撞車的車主，眾人都紛紛加入圍堵王男車輛的行列，被撞車主氣到用力猛搥車窗，警方接著拿警棍一陣猛打猛敲，把王男從車內拽出來。

見到態度囂張的王某，多名被撞的車主氣到上前猛捶猛踹，肇事的王男見到情況不妙，大喊救命，並說自己是昆明官渡區人，現場十分混亂。

根據大陸警方通報，這這輛車已經不是第一次發生交通事故，肇事司機王男有多次違章記錄，並且多次被警察部門處理，而這次引起交通事故太嚴重，直接移送法辦。