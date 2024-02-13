新北市平溪區石筍尖一間磚造平房，昨天（12日）下午4時許發生火警，消防隊獲報抵達後順利撲滅火勢，這起火警雖然沒有人員傷亡，但屋主指控，疑似是因為民眾施放的天燈掉落才會引發火勢，至於詳細起火原因，還有需火調人員調查釐清。

起火戶的民眾，在網路《爆料公社》發文指控，他們位在平溪半山腰上的祖厝，平時沒人居住，但是家中老人三不五時都會回來整理，沒想到昨天收到通知，居然是祖屋老厝失火了，家裡成員接到通知都趕回來查看，屋內都被火勢燒到燻黑，屋主指控起火原因是因為天燈的關係，且在消防隊員都還在殘火處理時，就有2顆天燈再度掉落，天燈內還有在燃燒，實在相當離譜。

屋主指控所幸祖厝內只有擺放靈位，平時沒人居住，否則後果實在不敢想像，並指控過去平溪很多房子也都是因為施放天燈的關係而燒毀，希望政府可以多加重視這個問題。

平溪一間平房老厝，昨天下午4點多發生火警，屋主指控疑似都是天燈掉落引發火勢。（翻攝爆料公社）

消防隊表示，這起火警昨天獲報趕抵現場時，平房旁的倉庫就已經冒出火舌，隊員們就立即佈水線搶救，現場燃燒面積約60平方公尺，火勢在30分鐘左右就撲滅，現場無人傷亡，而詳細起火原因還有待調查。

火警現場消防隊還沒撤退，就有天燈再度掉落，天燈內還在燃燒。（翻攝爆料公社）

而網友看到屋主發文指控，紛紛留言表示：「這種所謂的民俗活動跟本是不可推廣的活動」、「文化局還努力推廣天燈節上國際，根本生態浩劫」、「這種民俗文化真的該剔除，不要再用觀光什麼的藉口來當理由了」、「有火的東西，真的很危險」、「不要把自己的開心建立在在地人的擔心！」、「這種問題 我們當地老百姓真的不知道該怎麼處理才好」。