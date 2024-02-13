全台各大夜店都會有男男女女前往狂歡飲酒，有的人就會到夜店碰碰運氣，遇到適合的就會「ONS」，而有一名男子，大年初一的晚上前往高雄的夜店，去試試運氣，原本以為撿到寶，沒想到卻是一場空，男子將全部過程PO在網路，網友看到全部笑翻了！

男子在網路《Dcard》發文表示，大年初一去夜店想試試看有沒有好的「ONS」，在夜店內看饒舌歌手表演，旁邊站了一名長相、聲音、身材都是女生的人，當時酒喝多了，情緒上來了，加上燈光昏暗，燈光美氣氛佳，當台上歌手表演完就把「他」帶回了包廂，當時天雷勾動地火，一場唇槍舌戰後，兩人就走出搭車前往旅館。

兩人到達旅館後，慢慢的坦然相見，赫然發現對方居然多了一點東西，瞬間醒來，在兩人確認了性向後，就各自離去了，男子完全想像不到，這種網路上會出現的劇情，居然會發生在他身上，把妹把到第三性，奉勸大家真的不要去網路笑人家，總有一天自己會遇到，並在文末祝大家新年快樂！

網友看到文章後留言表示：「笑死這把我支持AI 第三性就別去夜店了吧」、「這就是緣分啦」、「這是一場美麗的誤會」、「另類的體驗」、「酒後還是別亂來了，會誤判」。

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