春節出遊，近300名台灣旅客跟團參加越南富國島5天4夜行程，負責的年代旅遊與越南接地旅行社因款項爭議喬不攏，導致團客被丟包，中華民國旅遊品質保障協會公關主委李奇嶽表示，旅客返台後可跟旅行社先溝通討論相關賠償，若溝通不成，品保協會成立專責窗口接受旅客申訴，協助召開協調會。

品保協會協助旅客與旅行社間的糾紛爭議相關問題。（翻攝品保協會官網）

台灣旅行團參加年代旅遊的「越南富國島之旅」，發生遭丟包事件，被當地業者要求支付720美元才能繼續行程，有旅客自行搭機提早返台，卻被旅行社要求簽下脫隊切結書，但擔心無法求償並未簽署，還有旅客在臉書發文表示，返台後要向旅行社提告。

對此李奇嶽解釋，旅行團是一種組合式勞務商品，旅客付費購買旅行行程商品，行程中如果簽署「離團同意書」，代表放棄後面行程與相關旅行服務，沒有享受服務就不會退費，但據了解這一團的旅客並無人簽署，後續旅客跟旅行社兩造自行協調退款與賠償事宜。

李奇嶽說，旅客購買行程商品若有相關服務瑕疵，可以跟旅行社先協調，若雙方沒交集共識，旅客也可以跟品保協會申訴提出旅遊糾紛的調解申請，相關申訴表填已放在品保協會官網，旅客返台後能自行下載填寫表。

李奇嶽表示，填寫完成手續並備妥資料，包括在國外繳交額外的費用的收費，可向地接旅行社索取繳費收據，還有旅行社開立收款證明等資料，向品保協會申請旅遊糾紛調解，品保協會協助召開協調會，品保協會是正式接受觀光署委託協助消費者跟旅行社間的問題，因此協調會旅行社業者須出席，未出席可開罰。

李奇嶽說，因為旅遊糾紛一般來說金額並不高，幾千或幾萬塊，通常8、9成案子都會協調成功，旅客可跟旅行社業者先協調溝通，若協調會中雙方未達成共識，調解不成，旅客還可進一步尋求消保官或司法途徑的協助。