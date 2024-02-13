292名台灣旅客跟團參加越南富國島5天4夜行程慘遭丟包，越南地接旅行社表示，因為年代旅遊至今還沒付包機費，若今（13）日仍不付款，14日的返台包機將不飛，恐會有另一波問題。年代旅遊總經理今回應，富國島750名旅客的電子機票票已取得，今日陸續分批搭機抵台，等遊客返回會把事情一次說清楚。

越南WInnER國際旅行社總經理唐凱12日表示，交通部觀光署駐胡志明市辦事處打電話關心，希望可以再人道一次，幫忙照顧好旅客安全，他的旅行社所有導遊已把客人都找回來、行程照舊。不過越竹航空私下向他表示，年代旅遊至今還沒付包機費，若13日仍不付款，14日返台包機將不飛。

年代旅遊總經理林大鈞今接受媒體訪問時表示，包括被丟包旅客在內的750名旅客，均已取得電子機票票號，其中有150名旅客今天中午從越南起飛回台灣，其餘600名旅客將分別搭乘明天上午10時、中午12時與晚上班機回來，其中被丟包的292名旅客則安排在明天返台。

林大鈞強調，因考量旅遊品質，當初出團前就已協調好款項採「月結」模式，由於228連假關係，才訂在2月26日前付清；其次按照協議，地接旅行社應該完成所有行程；以及不能另外跟團員收取任何費用。先前已協議2月底付款，地接旅行社卻一再放謠言，還恐嚇客人收取團費，非常惡劣。

林大鈞表示，等到700多名旅客順利抵台後，一次把事實真相說清楚。有旅客揚言對年代旅遊提告，林大鈞說，會拿出誠意處理，對於先行返台的旅客、以及約80名多支付720美元的旅客，都會全權負責處理，該道歉會道歉。