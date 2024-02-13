台灣292名旅客在越南富國島被丟包，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱透露，年代旅遊尚未付清明天返台包機費用，旅客恐滯留越南；對此年代旅遊總經理林大鈞表示，已取得電子機票，遊客明天分3班次抵台，也會開記者會說明實情。

唐凱表示，收到交通部觀光署駐胡志明市辦事處承諾協助處理，決定再「人道主義」一次，讓導遊把292名台灣旅客都找回走完行程，最後也不確定能否拿到錢。他並透露，有一架越竹航空的包機，年代旅遊還沒付包機費，明天可能就不飛了。

林大鈞今受訪澄清，包括被丟包旅客在內的750名旅客均已取得電子機票票號，其中150名旅客今天中午12點從越南起飛回台灣，其餘600人明天分別搭乘早上10點、中午12點及晚上班機回台，被丟包的292名旅客已安排在明天返台。

林大鈞強調，當初出團前就協調好款項採月結模式，由於遇到228連假，才訂在2月26日前付清；認為按照協議，地接旅行社應該完成所有行程，且不應另向團員收取任何費用。他批地接旅行社一再放謠言，還恐嚇客人收取團費，非常惡劣。