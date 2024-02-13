新竹市2023年OHCA（到院前心肺功能停止）案件急救成果表現出色，在消防局所有救護同仁、急救責任醫院及全體醫療指導醫師努力下，救活率46.31％，全國第1；康復出院率11.07％也高於全國平均值的6.61％。

市長高虹安表示，緊急救護是消防局最繁重的勤務，為了讓救護工作更專業，市府不斷提升救護人員與設備量能，消防局高級救護技術員（EMT-P）人數從2016年16位成長至去年已有41位，竹市救護車均全面配有自動心肺復甦機（LUCAS）、心臟電擊去顫器（AED）、電動骨針、12導程心電圖機與影像式喉頭鏡等先進設備，未來也將持續強化救護能量，守護市民健康。

高虹安說，市府非常重視消防救護工作，每年皆編列經費遴派4到6位優秀消防同仁參加為期近1年的高級救護技術員訓練，去年即結訓6位同仁，今年也將再增加6位，高級救護技術員總數今年將成長至47位，2年來成長率達25％，為歷年最高，更佔外勤救護員總數的21％。

消防局長李世恭表示，新竹市去年緊急救護案件2萬2250件，送醫人數約1萬8000人，緊急救護救活率從2011年的18.57％提升至2023年46.31％；完全康復率則從2011年0.4％提升至2023年的11.07％，更近乎全國平均康復率6.61％的2倍，皆位居全國縣市之冠，更超越六都。

他說，緊急救護工作中有「生命之鍊」6個環節，從「盡早打119求救」、「盡早施做CPR」、「盡早給予去顫電擊」、「盡早高級心臟救命術」、「醫院端心臟停止後照護」到「康復後復原」，環節之間的時間越短，病患存活率越高。

因此消防局119派遣員自受理報案即開始執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓，如在公共場所更指導取用心臟去顫電擊器（AED），來為病人評估是否需要電擊，在民眾等候救護車到場前，把整個醫療急救啟動的時間往前，讓生命之鍊前3環緊密相扣，爭取黃金救命時間，這也是竹市消防局長久以來努力的目標，期望為維護市民的生命安全提供更多的能量。

消防局救護總教官陳俊憲說，消防同仁執行救護工作很努力，每一分一秒都在和死神拚搏，亮眼的救活率、出院率成績需要更多的付出才能持續突破，他也會帶領同仁不間斷訓練，朝更好的成績努力，讓竹市救護品質更進步，共同守護市民的生命安全。