日前一名女消防員因為身高不滿160公分，差了1.1公分遭「退貨」，消防員夢碎後她申請釋憲，引發議論。其實警消人員中女性仍是少數，但卻是意外現場如同媽媽般溫暖的存在，國內首位登上時尚雜誌的女救護員陳冠穎站在第一線守護民眾13年，曾在一天內迎生送死，她說跟死神搶命的工作很高壓，但每救回一人就更能在崗位上持續激勵奉獻自己，無怨無悔。

永吉高救隊是台北4個高救隊之一，專責救護勤務，但重大火警、意外現場也能看到他們從死神手中搶命的身影。（圖／趙世勳攝）

位於信義區永吉路上的永吉高級救護隊（高救隊），是台北4大專責救護隊之一，早上8點整，10多名隊員已經集合勤教，今天正值每月一次醫療顧問團到隊上指導，坐在教室正中央，綁馬尾、戴眼鏡的陳冠穎（35歲）特別顯眼，也是在場唯一女性，她不但具備EMT-P高級救護技術員資格，還一舉拿下2023年十大傑出救護員第三名。

這時，出勤鈴聲大作，今天值第一班的冠穎和夥伴們迅速熟練上車坐定，遵守消防局規定、白天70秒出勤原則，趕到案發地進行勤務，這一次他們接到癲癇救護任務，地點在虎山登山步道，車子趕到登山口，一行人下車揹著救護裝備爬山，直到接觸傷者後給予處置，將他帶下山送醫，任務才算圓滿完成，這趟任務從出勤到收隊時間近3個小時。

拿下2023全國10大傑出救護員第3名，陳冠穎心中特別感謝男友的支持與體諒。（圖／當事人提供）

這是冠穎上班的日常，她所屬的高救隊有別於一般消防隊，平時沒有打火任務，僅專責救護，但在重要火警和災難現場有需要時仍會前往支援，因為擁有EMT-P的高級救護技術員資格，不僅能執行如傷口包紮、心肺復甦、緊急接產等初級救護工作，也能為患者實施氣管插管、心臟電擊等更具風險的侵入性醫療行為。

站在第一線用專業守護民眾，冠穎雖然年紀不大，但已看過許多生死。她瞇起眼睛回憶，某天一上班就接到任務前往1名孕婦家，發現她羊水破了、小孩頭已經出來，冠穎立刻幫忙接生，所幸僅5分鐘即順利產下小男嬰，孕婦開心哭了，一旁的丈夫和大兒子歡呼大叫，喜悅感染冠穎，「覺得今天很棒」；不過，值班快結束時，她接到OCHA救護，患者年紀很大、身體器官衰竭，她和家屬看著老人家嚥下最後一口氣，「一天內接生新生命也送走長輩，心情實在五味雜陳。」

陳冠穎出生於台南，在家中排行老二，當年大姊和她前後考上警專，後來一個當警察，一個則成為消防員，而冠穎喜愛生物學，後續專攻救護，從打火女英雄轉職成高級救護技術員。

由於專責救護隊的身分，常接到OHCA（患者到院前心肺功能停止）勤務，冠穎說，黃金救援必須在4分鐘內跟死神搶命，「救人一命，我覺得最有成就感！有次救回一位呼吸心跳停止的病人，我轉頭告訴家屬『心跳回來了』，對方當場感激下跪。」每次順利救人，冠穎覺得一整天就很值得，也因為這份成就感激勵、支持著，對冠穎來說救護員不僅是工作也是守護民眾的責任。

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