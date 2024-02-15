王品澔日前到台北天后宮拜拜點燈。（羅永銘攝；服裝提供：Lacoste）

迎接金龍年，24歲的伊林娛樂人氣新星王品澔特別前往香火鼎盛、已有278年歷史的「台北天后宮」拜拜祈福，並報名點「光明燈」，祈求天上聖母（媽祖）保佑他一整年元神光彩、星途光明順遂。

王品澔日前到台北天后宮拜拜祈福。（羅永銘攝；服裝提供：Lacoste）

王品澔表示，他從小就很喜歡跟著阿公、爸媽到廟宇拜拜，以前點光明燈、安太歲這種事，都是阿公在南投老家附近的廟宇幫全家人一起處理，這3年他開始在台北天后宮為自己祈福「點燈」，「真的明顯感受到『有拜有保庇』，就是穩穩的前進、發展！」

王品澔說，拜拜對他而言，除了為自己和家人祈福，還有著充電的感覺，「我平常是不太會講出心事的人，但每次拜拜都會自然地跟神明講出心事，分享自己的心情、工作上的狀態、跟家人的互動，小時候還會祝神明新年快樂！總之拜拜時就會碎念很久，而且跟每一尊神明神像講的台詞都一樣，哈！」

他的南投老家就在香火鼎盛的紫南宮附近，家人過年時都會一起騎機車去拜拜，「爸爸載媽媽、我跟弟弟1人騎1台」，可以免去大塞車之苦。他前年在紫南宮拜拜擲筊一次就獲得聖筊，成功借到600元「發財金」，去年又借到500元，「希望新的一年可以再借到600元！」他與家人最重要的過年習俗，就是大年初一都會全家一起到處拜拜，「除了紫南宮，我們會去拜很多間廟兼走春，我家門口有一間廟，往上走有一間，往下走也有一間！」也會一起去阿公幫家人安光明燈的那間廟宇參與新春祈福、吃平安餐。

他也透露前陣子到彰化二水的桃山廟錄《寶島神很大》節目，乩身幫大家收驚時，「原本我前幾個人都被提醒要遠離喪事、小心車關之類的，輪到我時我很緊張、戰戰兢兢，結果祂說我新的一年會很好、工作運勢也很好，要好好把握」，讓他鬆了一口氣，也對未來這一年充滿期待。

出道3年多的王品澔星運旺，除了在戲劇、綜藝節目都收獲高人氣，因歌藝不錯去年也跨入歌唱新領域，出單曲〈聽著Keshi想著你〉，南投出生長大的他，去年還擔任南投玉山文化節活動大使，結果獲邀演唱元宵燈會主題曲，因此再錄唱新作品；新的一年，他希望可以有更多新的突破與挑戰讓自己成長，完成出專輯夢想、在音樂領域上好好努力，帶給大家更多好的作品。

王品澔最近正在勤練吉他才藝。（羅永銘攝；服裝提供：Lacoste）

王品澔最近正在勤練吉他才藝。（羅永銘攝；服裝提供：Lacoste）

王品澔笑說，每次自己有新作品，阿公都會開心分享給親戚朋友們，上次他回南投擔任活動大使推展觀光，阿公還把伯公、叔公等親戚都帶到現場為他加油打氣，儼然他是「王家之光」，反而是爸媽很害羞，還會要阿公不要到處講。他說，幾個月前阿公生日，伯父、姑姑、叔叔們難得全部到齊，一起幫阿公慶生，「我看到阿公很感動，還偷偷掉眼淚，因為兒孫全都到了，而且他還輩分升級當阿祖，有了曾孫子，大家又約好過年要再團聚！」

談起未來一年最想要完成的出專輯夢想，王品澔表示，他是從國中開始愛上唱歌，當時因參加棒球隊住校，加上要專心練球，都會被收手機，原住民同學就會帶吉他來唱歌，「我們住一起、睡大通舖，感情都很好，常會聚在一起聊天，他們歌藝都很厲害，我就跟著唱，就這樣被啟發、變成也喜歡唱歌了！只是從沒想過當歌手，因為不覺得自己唱歌好聽」。

王品澔星運亨通，是伊林娛樂閃亮新星。（羅永銘攝；服裝提供：Lacoste）

直到出道拍8點檔，在中秋晚會上第一次公開演唱，歌藝被粉絲肯定才讓他對唱歌有了信心，最近甚至開始練吉他、想要學創作，已經上了好幾個月的吉他課，「老師是誇我很有天份啦，但不知道是否跟每個學生都這樣講。而且我愈學愈有興趣，覺得每次上課都學到很多東西，很有動力的感覺！」他接下來還想挑戰學跳舞，「想突破、做不一樣的事，不只是喜歡唱歌而已，就像很多韓星，不僅長得帥、又會唱歌、又會跳舞、還會演戲，真的很有魅力，我也想向他們看齊！」

王品澔坦言一開始從球員轉到幕前、進入演藝圈之初滿害羞，「但現在慢慢放開了，想要挑戰很多事！」除了戲劇、外景節目邀約，他希望自己能全方位發展、往各方面積極學習。

至於感情狀態，出道至今都單身的他說，現階段只想要好好專心工作，「交女友的事就順其自然、隨緣」，經紀公司沒有下禁愛令，但他真的沒遇到心動、喜歡的女生。至於喜歡的女孩類型，他說學生時期喜歡活潑的女生，因為相處起來很舒服，現在則不會侷限。在記者的追逼下，他透露滿欣賞大陸女星趙露思這一型的女生，還害羞秀出手機桌布就是趙露思，「覺得她很會演戲、很會唱歌，她每一部戲我都有看，很有才華！」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！