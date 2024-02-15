2024年為疫情解封後第1個迎來的春節過年，普遍大眾都攜家帶眷出國旅遊，戲院人潮顯得較為冷清。不過，賀歲國片的部分仍有良好表現，由陳柏霖、林哲熹等人主演的《還錢》，首週7天破2000萬，目前以2300萬作收；另外，由朱延平監製的《小子》更獲綜藝教母張小燕的盛讚：「看到很多愛」。

外片的部分，表現最優的則為動畫片《間諜家家酒》的劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》，春節的好天氣加上動漫迷的踴躍支持，假期作收1億票房。而《機密任務阿蓋爾》上映半個月則收穫820萬票房；上映至今1週的《可憐的東西》也因影后艾瑪史東的加持，拿下了994萬票房，目前持續看漲中。

疫情解封的第一個新年，人潮迫不及待出門踏青、旅遊。喜樂時代影城表示「今年春節檔少了漫威跟迪士尼2大適合闔家歡的片源，除夕到初五表現差強人意。」一直到情人節、將近開工前，影院才再現人潮。秀泰影城則認為：「今年農曆春節，賀歲檔期跟2023年對比，強片數量較少，片型較為平均；今年大眾出遊的其他活動取代了觀影行程。但跟平時假期比起來，狀況當然還是很好。」