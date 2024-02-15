龍年春節年假已結束，屏東縣政府社會處今年持續辦理「春節服務不打烊」服務，提供不間斷、立即性的關懷服務協助民眾解決經濟、人身安全及身障服務，2月8日至14日7天的連續假期，共發放愛心餐券10張及物資2包，累計服務1291人次。

屏東縣政府社會處今年春節服務不打烊。（圖／屏東縣政府）

社會處指出，處理人身安全保護通報與緊急處遇計有196件，其中成人家暴案件佔最多數159件（約81.1%）、兒少保護23件（約11.7%）、脆弱家庭9件（約4.6%）、性侵害案件5件（約2.6%），屏縣府備勤社工緊急出勤評估2件。平均每日受理約28件保護案件，相較去年23件，每日增加5件。

其中，成人家暴案件159件內，親密關係佔六成（約95件），家庭關係本身即緊張疏離，且連假期間互動機會多，進而拉升暴力頻率；直系(卑親屬對尊親屬)與其他親屬(兄弟姊妹等)關係各佔二成（約32件），原因則與春節期間親屬團聚、假期安排、聚會飲酒、祭拜祖先等問題出現衝突，以精神騷擾、口語暴力為多。

屏縣府復康巴士使用人次為783人次，其中提供熱博接送參與56人次，今年度春節連假使用身障復康巴士主要用途為就醫看診、回鄉探親、返家過節、休閒旅遊以及配合熱博活動提供定點接駁身障者春節旅遊服務；遊民收容所春節期間提供熱食、低溫訪視、保暖用品、臨時收容、體溫測量、安置服務，總服務案量為309人次，主要為提供臨時安置服務及民生物資協助。

社會處表示，春節是多數國人最重視的傳統節日，但在家戶團聚時刻，可能有部分民眾或家庭遭遇困難需要協助，全縣七個社會福利服務中心，範圍涵蓋33個鄉鎮市，針對社區中的弱勢家庭即時且就近提供關懷與服務，民眾可利用社會安全網「關懷e起來」網站求助或撥打113通報，後續由社會福利服務中心社工提供專業協助。