另一方面，大陸股市將於19日恢復交易。

香港明報報導，恒生指數成份股中，81檔漲，0檔下跌，1檔無漲跌。藥明生物漲12.06％，收報17.28港幣，是漲幅最大的成份股。神華無漲跌，收報29.9港幣，是表現最平淡的成份股。

恒生科技指數成份股中，恒生科技指數成份股30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是萬國數據，收報7.06港幣，漲14.42％。漲幅最小的是聯想集團，收報8.38港幣，漲0.48％。

恒生指數收漲114點 東方海外漲逾5％
恒指重返萬六大關 阿里巴巴漲逾7％
恒指開盤漲12點 騰訊跌0.9％
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