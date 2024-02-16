另一方面，大陸股市將於19日恢復交易。
香港明報報導，恒生指數成份股中，81檔漲，0檔下跌，1檔無漲跌。藥明生物漲12.06％，收報17.28港幣，是漲幅最大的成份股。神華無漲跌，收報29.9港幣，是表現最平淡的成份股。
恒生科技指數成份股中，恒生科技指數成份股30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是萬國數據，收報7.06港幣，漲14.42％。漲幅最小的是聯想集團，收報8.38港幣，漲0.48％。
恒生指數16日收漲395點，漲幅為2.48％，收報16,339點，大盤成交金額706億港幣，日增50.28％。國企指數收漲147點，漲幅為2.73％，收報5,558點。恒生科技指數收報3,342點，漲3.71％。騰訊、阿里巴巴、匯控貢獻恒指較多。神華、東方海外、中升拖累大盤。
另一方面，大陸股市將於19日恢復交易。
香港明報報導，恒生指數成份股中，81檔漲，0檔下跌，1檔無漲跌。藥明生物漲12.06％，收報17.28港幣，是漲幅最大的成份股。神華無漲跌，收報29.9港幣，是表現最平淡的成份股。
恒生科技指數成份股中，恒生科技指數成份股30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是萬國數據，收報7.06港幣，漲14.42％。漲幅最小的是聯想集團，收報8.38港幣，漲0.48％。
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