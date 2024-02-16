另一方面，大陸股市將於19日恢復交易。

香港明報報導，恒生指數成份股中，81檔漲，0檔下跌，1檔無漲跌。藥明生物漲12.06％，收報17.28港幣，是漲幅最大的成份股。神華無漲跌，收報29.9港幣，是表現最平淡的成份股。

恒生科技指數成份股中，恒生科技指數成份股30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是萬國數據，收報7.06港幣，漲14.42％。漲幅最小的是聯想集團，收報8.38港幣，漲0.48％。