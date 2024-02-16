財政部預告囤房稅2.0地方課徵參考基準，其中針對一般民眾非自住、非出租、非繼承（囤房）稅率，全台將分為直轄市和非直轄市兩大區塊，其中六都稅率最低3.2％起，且兩戶以內即適用；六都以外的最低稅率則是2.6％。

依財政部草擬的參考基準，對象部分分為三大塊，即建商、特定房屋（出租和繼承取得）及一般囤房者。至於相關稅率級距，除建商採持有時間為計算基準，其餘則依所在區塊和持有戶數分級計課。

其中針對建商餘屋的課稅方式，將有別於一般民眾，並非依全國歸戶數和房屋所在地區的級距課稅，而是視「持有期間」分五級課徵，持有一年以內採最低稅率2％，持有五年以上則適用最高的4.8％。

至於全國單一自住的部分，稅率自1.2％降至1％，排富條款限制則為自住應稅房屋現值由高至低排序，直轄市、新竹縣（市）取第1％戶、其他縣市取第 0.3％戶（均取整數，小數點以下無條件捨去）房屋，低於該房屋現值之最大值為基準，即有99％以上單一自住戶可適用。