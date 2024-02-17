富邦媒momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄購物，112年第4季合併營收328.4億元，寫下單季歷史新高，營業利益13.8億，EBITDA達17億元，EBITDA margin(利潤率)較去年同期提升達5.2%，歸屬於母公司業主稅後純益11.5億元，(依據流通在外股數240.34百萬股計算)，單季每股盈餘4.78元，年增12.5%。

隨著疫情紅利退去，以及總體經濟環境不確定性仍高的情況下，富邦媒112年合併營收達1092.4億元，儘管面臨高基期，合併營收仍年增5.6%，再創歷史新高，表現持續優於台灣整體線上零售業，全年營業利益43.8億，營業利益率4.0%，歸屬於母公司業主稅後純益達36.3億元，每股盈餘15.1元，年增5.7%，還原一次性損益每股盈餘年增率則為8.9%，獲利亦創新高。

富邦媒表示，112年面對零售市場高速變動的挑戰環境，momo以「多、快、好、省」的通路理念，提升平台的商品力與服務力，至今站上可供選購的商品多達數百萬件，並積極網羅綠色商品，同時嚴格把關商品品質和服務；並加速物流配送和退換貨流程，以提供消費者優質的購物體驗；momo也始終秉持「物美價廉」的原則，讓消費者在購物的同時也能獲得最佳的服務。

momo接軌國際致力邁向「低碳轉型」，積極佈建短鏈物流，力拚最後一哩路的減碳，112年加速完整短鏈物流的拼圖，全台營運的主衛星倉共達59座；「南區物流中心」將於113年加入營運；而「中區物流中心」於112年第四季啟動興建工程，預計116年加入物流服務陣容。momo也領先同業投入綠色車隊的部署，全新導入商用電動三輪車，以降低包裹運輸碳排。並持續開發環境友善包材，同時藉由大數據輔助包材減量與紙箱減重計畫，確保商品配送安全與環保精進的行動力。

隨著全民網購時代來臨，momo於第三季啟動「綠活會員」計畫，攜手消費者建立「循環包裝生態圈」，提供快速到貨商品「集中到貨」減碳物流新選擇，以及「綠活優惠活動」不漏接，期望善用平台之力，助攻綠色消費與環境守護意識，至113年1月底「綠活會員」已突破33萬人，momo與消費者併肩開啟網購旅程嶄新的永續面貌。

momo致力於壯大點數經濟的影響力，積極拓展mo幣多元場景的應用，112年發行量已突破百億元；mo幣從電子商務兌抵出發，串聯集團資源以擴大使用場域，除台北富邦銀行momo聯名卡消費回饋服務，台灣大服務從電信帳單折抵、旗下影音娛樂服務兌抵外，本年度更跨入實體通路，於台灣大直營門市可進行折抵消費。而凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等亦可進行扣抵服務。mo幣持續擴張流通計畫，包括開展富邦金控旗下人壽、產險、證券等行銷活動之合作；同時向外跨足異業聯合行銷、企業福委、企業尾牙贈禮等業務拓展，加速「mo幣生態圈」走向經濟規模化。

富邦媒表示，momo與時俱進不斷堆疊創新能量，在數位時代下，消費者善於透過數位渠道搜尋產品資訊，而品牌供應商也積極投入線上行銷環境，有鑑於數位媒體廣告在當今零售產業的重要性，momo於下半年度正式啟動「零售媒體廣告」平台，活化數據流量變現的核心競爭力。

直播商務為新世代零售業銷售的一門顯學，momo因應直播發展趨勢，擴大規模展開「直播電商轉型工程」，除了全新打造「momo主題式直播間」營運模式，擘劃LIVE「同步」且「不斷播」多元主題頻道；並積極投入台灣新世代直播人才培育計畫；同時跨境交流切磋MCN網紅經濟模式，為momo直播電商升級挹注新動能。

展望113年，momo將從豐富多元商品力、優質服務品質、物流最後一哩路的佈局及AI大數據等核心實力為起點，進而整備創新服務之量能，同時兼併風險管理與ESG的營運韌性，以奠基厚實的企業永續競爭力。