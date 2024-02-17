樺漢元月營收仍維持百億元以上的旺季水準，優於先前預估，單月營收117.20億元，月減9.08%、年增32.49%，創歷史同期新高。由於今年1月系統整合業務營收63.28億元，月增12.37%，表現優於先前預估，主要係部份原本預計於去年底認列的大型工程標案延後入帳所致，帶動樺漢整體營收。至於品牌、設計製造業務元月合計營收53.92億元，月減25.72%，受累淡季效應。不過，品牌、設計製造業務首月營收分別為33.0億元、20.9億元，年增20.2%、18.7%，出貨年成長動能均佳。

近期日本工具機新增訂單金額、大陸汽車出貨量等重要產業指標陸續出現景氣觸底跡象，樺漢元月品牌、設計製造業務營收動能已轉佳，系統整合業務營運狀況預估將受惠於多起半導體廠見場大標案而續強，此外，樺漢毛利率有機會隨軟體、軟硬整合方案營收比重上揚而提高，帶動2024年獲利展望更勝2023年。

樺漢表示，目前集團整體在手訂單金額已逾1400億元規模，2024年訂單已全數在手，隨著主要客戶針對集團各項軟、硬、雲等需求良好如預期進度挹注，將有望助力樺漢集團金龍年之營收與獲利皆繳出保持年增率雙位數正成長的優異佳績。