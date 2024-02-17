去年房地產市場有打房、升息、囤房稅等因素不斷，且疫情期間導致庫存攀高，詩肯自2022年第4季開始去化庫存，致使詩肯2023年營運陷入衰退，不過經過一年的庫存調整後，且通膨升息壓力減輕，詩肯營運已現轉機。

詩肯1月合併營收2.81億元，年增13.05%，為創歷史第三高，其中台灣本業1月營收1.82億元，年增達18.03，而轉投資的新加坡NOVA單月營收也有9926萬元，達到近1億元的表現，年增4.94%，反映兩地的家具市場，消費力道都維持旺季應有水準。

詩肯表示，1月營收表現亮眼，主因為是農曆年前家具汰舊換新需求帶動，但估2月因春節年假工作天數大幅減少，營收表現會回落，但仍將優於去年2月，第1季合併營收亦有望比去年同期好。

截至1月底，詩肯全台門市共計達90店。

雖然去年景氣不佳，房市交易量也衰退，專家認為今年有利空出盡的態勢，加上去年不少推案量因選舉等因素遞延，今年推案量有望成長，詩肯預期，房市交易應有機會回升，帶動家具市場需求。

展望今年，詩肯表示，今年1月總統大選結束，民眾生活回歸平靜，對新政府也有所期待，經濟表現預估將比去年更好，加上自住的剛性需求不會消失，房市交易有望回溫，若房地產交易能恢復熱絡，今年營運就可望能更上一層樓，今年公司也將重點放在提升毛利率，對於今年營運審慎樂觀看待。

在展店方面，詩肯表示，去年下半年起陸續與多家百貨商場合作，開出臨時櫃增加展售通路，搭上周年慶帶進的人潮，創造出極高的效益，而今年仍會在全台適合的商圈進行評估，展店腳步仍會持續。