因市場變數增多，全球互連解決方案供應商貿聯-KY（3665）去年營收509.03億元，繳出年減5.14％的成績單，展望2024年，貿聯-KY董事長梁華哲指出，今年總經環境持續動盪，但貿聯堅持4x4大戰略方向不會改變，未來將持續推動創新提高產品價值，力爭營收、獲利雙增長，逐季提高成長動能，打造「底底高」的型態，2024下半年表現將更勝上半年。

由於大環境考驗變多，貿聯於2023年進行了許多組織優化，其中包含設置集團創辦以來的首位營運長－Florian Hettich，借重其營運長才，並優化資源整合、發揮組織綜效；Hettich原先擔任INBG資深副總裁暨董事總經理，在INBG被貿聯併購前，於LEONI AG管理工業解決方案事業群。

此外，貿聯在4x4的戰略方向下整合集團資源，強力聚焦AI、高效能運算、半導體設備、工業自動化等市場，將原有的資通事業群重整為「高效能運算事業部」（HPC BU），並成立「車用解決方案事業部」（VS BU）、「設備解決方案事業部」（ES BU）及「資訊週邊事業部」（EP BU），串聯歐亞美中各區資源聯合作戰，為客戶提供全球夥伴、在地服務的最佳優勢。

梁華哲指出，2023年貿聯透過提高營運效率、強化供應鏈運作，有效降低了庫存水位，2023年第三季比2022年同期降低13％，預期今年庫存調整將會回歸正常水平；營運資本的優化亦反映在營運現金的大量流入，2023年光是前三季已有新台幣31億元的自由現金流，相比於2022年全年14億元，已創下史上新高，目前現金流仍然強勁。貿聯集團總經理鄧劍華指出，貿聯未來除善用現金流入、逐步降低負債比並優化資本結構外，也會快速推動各項重大投資，為2024及未來中長期的成長奠定良好基礎。

展望2024年，由於地緣政治風險居高不下，加上全球經濟碎片化趨勢，貿聯提出「Local for Local」的策略因應，並從中歸納出四大成長動能，包括高效能運算（HPC）、高階智慧家電次系統、資本設備以及機器人相關產品，其中HPC受惠於AI相關應用發展，預期成長將最為強勁。

另外，貿聯今年擴廠動作仍將持續下去，除台南新廠將於今年第三季前完工，藉以打造「高頻高速研發中心」，貿聯還進駐印尼Latrade產業園區，於巴淡島（Batam）興建新廠房，預計將於第三季完工，巴淡島跟新加坡相隔一個海峽，搭船只需90分鐘，除可支援新加坡當地開發後量產的訂單，配合客戶及其他區域的轉單需求，更與新加坡、馬來西亞廠搭配，形成東南亞區域從技術開發到成熟製程的高中低階完整系統，以支持此一區域的快速發展，落實貿聯四大區域、四大產業（4x4）的規劃。