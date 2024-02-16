行政院2021年5月21日核定「六大核心戰略產業推動方案」的重點政策及符合產業發展需求，鼓勵銀行與資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等六大核心戰略產業，建立長期夥伴關係並協助取得營運資金。

對此，金管會2022年1月底宣布，自2022年4月起至2024年底，將推出為期3期的「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，以鼓勵國銀在兼顧風險控管原則下，積極對六大核心戰略產業辦理授信，2023年為第2期。

據金管會統計，截至2023年底，國銀對六大核心戰略產業放款餘額達7兆2348億元、年增4403億元，較全年新增3000億元的目標達成率為147％，並較2022年3月底實施前增加1兆3154億元，顯示獎勵放款方案對提高國銀對六大核心戰略產業放款意願已見成效。

不過，相較於2022年首期新增放款達8750億元，達成年度目標2500億元的350.04％，2023年第2期新增放款規模明顯腰斬。銀行局副局長林志吉對此指出，主要受到疫情紓困需求減緩、企業去化庫存、美中對抗等3因素影響。

觀察獎勵放款方案推出21個月以來，放款新增金額及成長率的前三高產業，依序均為民生及戰備、綠電再生能源、資訊與數位產業，分別新增8782億元或32.32％、6683億元或32.77％、3640億元或17.04％。

而截至2023年底，放款餘額前5大國銀則均為公股行庫，依序為台銀7711.8億元、合庫銀6550.4億元、華銀5967.6億元、一銀5540.3億元、兆豐銀5429.2億元。不過，亦有2家民營銀行躋身前10大，分別為玉山銀4029億元及富邦銀3091億元。

林志吉表示，2024年將繼續推動獎勵放款方案第三期所定的各項獎勵措施，目標金額則仍在研議中，預計將在去年3000億元目標基礎上調整，最遲首季將拍板敲定。金管會將鼓勵國銀辦理六大核心戰略產業放款，期待能持續營造有利於產業發展的融資環境。