光洋科以貴金屬材料、工繳（加工）為主的非貴金屬（VAS）為二大業務，前者營收主要受全球價格行情波動影響，後者毛利率較高、為主要獲利來源，以硬碟、半導體及面板為三大應用。

光洋科2024年1月自結合併營收27.9億元，月增達31.06％、年增達79.33％，登近22月高。其中，貴金屬材料營收22.88億元，月增達32.75％、年增達1.15倍，創近22月高。非貴金屬（VAS）營收5.03億元，月增達23.67％、年增1.87％，亦創近19月高。

光洋科表示，1月營收成長幅度較高，主因農曆春節基期差異，去年春節落於1月，比較基期較低。不過，觀察獲利主要來源的VAS營收，近期硬碟客戶的需求提升，雖對庫存水位仍維持謹慎，但綜觀而言可望逐步回溫。

至於半導體的訂單需求則維持穩健，半導體前端製程對VAS的營收占比，截至去年底已提升至10％，預期在半導體客戶需求逐步放量及公司持續爭取市占率下，今年營收貢獻將持續提升，帶動整體營運成長動能。

展望後市，光洋科表示，將持續聚焦儲存媒體及半導體兩大產業作為營運成長主動能。硬碟產業目前需求已逐步回溫，隨著雲端時代到來，數據中心對冷資料儲存需求持續成長，長期將帶動大容量硬碟需求。

光洋科也看好來自前端半導體領域的客戶需求，將持續推動靶材產品在客戶端多項製程陸續認證，逐步擴大市占率，並看好客戶未來在先進製程的成長強勁，期待半導體靶材產品逐漸放量。

儘管客戶對庫存仍維持謹慎，但光洋科預期前端半導體需求將逐漸回溫，預估首季出貨量將有個位數成長。今年整體庫存水位相對健康，但部分仍須緩慢消化，整體市場能見度仍相對有限，對市場需求維持審慎樂觀，預估半導體業營收將有個位數成長。