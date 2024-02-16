和泰車16日新春記者會，正式揭櫫2024年新車市場展望及集團目標，在去年車市以47.7萬輛創近18年新高規模後，和泰車總經理蘇純興表示，今年估仍可有45萬輛以上水準，而集團三品牌去年銷量刷新史上最高紀錄後，今年將續挑戰17萬輛、市占率37.8％新高目標，衝23連霸。

蘇純興指出，2023年在各廠牌生產供應回穩，及多款重點新車上市助攻下，總市場來到47.7萬輛，刷新近18年來新高規模，和泰汽車三品牌合計總登錄超過16.6萬台，是首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍，稱霸車市龍頭。

其中TOYOTA登錄超越12.9萬台，市占率27.1％；Corolla Cross連續三年問鼎全市場銷售第一，Rav4、Altis、Town Ace在進口車、轎車及小商車等主要車型級距，均獲得No.1佳績。

在高級車市場，LEXUS登錄超過3萬輛，市占率站上26.8％，創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄；LEXUS RX、NX、UX、ES分別在豪華中大型、中型、中小型SUV及豪華中大型房車中，均榮獲銷售冠軍，表現亮眼。

TOYOTA及HINO商用車亦受到消費者肯定，除TOYOTA Hiace及Granvia車系共登錄1,740輛創新高外，和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄7,245輛，市占率36.4％，連三年稱霸商用車銷售總市場。