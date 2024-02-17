睽違12年，深具國際知名度的日本圖畫書作家五味太郎再度來台，信誼基金會除了邀請到作者於台北書展期間來訪，更以五味太郎的作品為題，為親子打造近4米高的遊戲城堡。

五味太郎發表過的作品超過450部，授權全世界30幾國出版，其中《小金魚逃走了》光是在日本的銷量就超過了330萬冊。他也是台灣翻譯作品出版量位居第一的作家，出版書籍高達80餘本。

信誼基金會於2023年台北國際書展獲「最佳展位設計獎銅獎」，今年則在書展現場打造「五味太郎的遊樂園」，規畫了5組免費互動遊戲，可與書中的經典角色：小金魚、小雞、小鳥、鱷魚怕怕、兔子先生、高帽子人偶等等打卡拍照，在找尋小金魚的過程中，找找看哪個熱氣球是一樣的、比比看誰的高帽子矮、找找看哪一塊拼圖多出來⋯⋯。

信誼以五味太郎的作品，延伸設計10組大型探索遊具，即日起在「信誼小太陽親子館」推出「五味太郎的動腦派對」遊戲區。書展期間五味太郎的公開活動則有23日在書展主題廣場的「五味太郎眼中的世界」、24日上午兒童沙龍活動區，信誼故事老師帶領「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」、2日下午誠品生活新店4樓光合廣場「五味太郎：不受拘束的作家日常」，向讀者分享他的創意源泉與生活日常。